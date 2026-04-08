Damit wendet sich Sterling laut einer Mitteilung vom Mittwoch zumindest teilweise gegen die Forderungen des Grossaktionärs CEPD. Dieser hält 14 Prozent an DocMorris und ist Teil der polnischen Pelion-Gruppe. CEPD hatte - wie berichtet - eine weitgehende Neubesetzung des Verwaltungsrats inklusive der Abwahl von Präsident Oberhänsli verlangt.