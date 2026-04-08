Im Ringen um die künftige Zusammensetzung des Verwaltungsrats von DocMorris hat sich ein weiterer Aktionär Position bezogen. Der Investor Sterling spricht sich vor der Generalversammlung vom 12. Mai für eine massvolle Erneuerung des Gremiums aus und stellt sich hinter Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli.
Damit wendet sich Sterling laut einer Mitteilung vom Mittwoch zumindest teilweise gegen die Forderungen des Grossaktionärs CEPD. Dieser hält 14 Prozent an DocMorris und ist Teil der polnischen Pelion-Gruppe. CEPD hatte - wie berichtet - eine weitgehende Neubesetzung des Verwaltungsrats inklusive der Abwahl von Präsident Oberhänsli verlangt.
Sterling unterstützt hingegen den Vorschlag des Unternehmens, drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat aufzunehmen. Der Investor war 2025 bei DocMorris eingestiegen und hält nach zuletzt offengelegten Angaben einen Anteil von 3,2 Prozent.
Kontinuität im Präsidium im Fokus
Zugleich betont Sterling die Bedeutung von Kontinuität in der Führung. Verwaltungsratspräsident Oberhänsli solle in einer ersten Phase der laufenden Umstrukturierung im Amt bleiben, um die Stabilität sicherzustellen. Eine strukturierte Nachfolgeplanung könne ab 2027 erfolgen.
Mit Blick auf den Grossaktionär Pelion beziehungsweise dessen Beteiligungsgesellschaft CEPD spricht sich Sterling zwar für eine Vertretung im Verwaltungsrat aus. Diese müsse jedoch verhältnismässig bleiben und rechtfertige keinen weitergehenden Einfluss.
Im Vorfeld der Generalversammlung stehen sich damit unterschiedliche Lager unter den Grossaktionären gegenüber, insbesondere bei der Frage nach Zusammensetzung und Führung des Verwaltungsrats. Die Abstimmungen Mitte Mai dürften entscheidend für die künftige Governance und strategische Ausrichtung des Unternehmens sein.