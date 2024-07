Die Versand-Apotheke DocMorris veröffentlicht am 11. Juli ihren Halbjahresbericht. Die Firma dürfte im ersten Halbjahr mehr umgesetzt haben. Analysten rechnen mit einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der AWP-Konsens geht von einem Nettoumsatz von 539 Millionen Franken (Vorjahr: 501 Millionen Franken) aus. Wie bereits im vergangenen Jahr, wurde der Grossteil von über 90 Prozent davon in Deutschland erwirtschaftet und weniger als 10 Prozent innerhalb Europas. Den Gewinn für das erste Halbjahr wird DocMorris erst am 20. August bekannt geben.