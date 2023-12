Das E-Rezept ist zwar schon seit einiger Zeit in Deutschland auf verschiedenen Wegen einlösbar und gewann zuletzt deutlich an Dynamik. Das Gesetz macht es nun aber ab dem 1. Januar 2024 für Ärztinnen und Ärzte verpflichtend, Rezepte elektronisch auszustellen. Damit dürften künftig also noch deutlich mehr E-Rezepte ausgestellt werden.