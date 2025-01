Zwar ist die Bewertung gemessen am Marktpotenzial sehr tief, reflektiert aber eben «die gestiegene Refinanzierungsunsicherheit», so die ZKB in ihrer Ergebnisseinschätzung weiter. Der Cash-Bestand betrug Ende 2024 95 Millionen Franken. Das Unternehmen benötigt gemäss ZKB für das operative Geschäft eine Liquidität in der Höhe von etwa 35 Millionen Franken, wobei die Experten gleichzeitig mit einem negativen freien Cashflow für das erste Halbjahr 2025 von 35 Millionen Franken rechnen.