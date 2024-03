Die DocMorris-Valoren haben am späteren Donnerstag ein Kursfeuerwerk gezündet und sind innerhalb von zwei Stunden vom Tagestief bei 70 Franken auf 81,50 Franken hochgeschnellt. Der Tagesgewinn belief sich am Ende auf 8,59 Prozent. Am Freitag notieren die Titel 1,1 Prozent tiefer bei 80,60 Franken. Der Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,10 Prozent ab.