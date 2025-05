Am Dienstag verhalf die Bekanntgabe des neuen strategischen Investors, Pelion, zu kurzzeitigem Optimismus. Die Aktien sprangen 7,6 Prozent in die Höhe, bevor die Gewinne wieder abbröckelten. DocMorris begrüsse den Entscheid und werte den Einstieg des polnischen Gesundheitskonzerns als Vertrauensbeweis in das eigene Potenzial, so die Medienmitteilung.