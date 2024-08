Am Mittwoch zogen die DocMorris-Papiere leicht an. Sie schlossen 0,38 Prozent höher als am Vortag. Gian Marco Werro führt die Kursbewegung allerdings nicht auf die Management-Transaktionen zurück. «Wahrscheinlicher sind Zukäufe von Investoren, mit denen DocMorris auf der Road Show der letzten Tage gesprochen hat», so der ZKB-Analyst.