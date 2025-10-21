Die neuen, vorrangigen und unbesicherten Anleihen werden von der Tochtergesellschaft DocMorris Finance B.V. ausgegeben und von der DocMorris AG garantiert. Sie können in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Laut der DocMorris-Mitteilung vom Dienstag ist eine Rückzahlung zum Nennwert am 24. August 2028 vorgesehen.