«Auch wenn die Vorschläge von CEPD heute keine Mehrheit erhalten haben, spiegeln die Ergebnisse einen ersten Schritt zur Verbesserung der Governance von DocMorris wider: Die Aktionäre haben sich für eine Erneuerung des Verwaltungsrats entschieden. Als grösste Aktionärin wird CEPD die Entwicklung des Unternehmens weiterhin aktiv verfolgen», hiess es in der Stellungnahme.