Nach der Generalversammlung von DocMorris nimmt auch der unterlegene Grossaktionär CEPD Stellung, der einen Anteil von 15 Prozent an dem Unternehmen hält: CEPD nehme das Ergebnis der GV zur Kenntnis, erklärte der grösste Aktionär der Versandapotheke am Dienstagabend in einem Communiqué.
«Auch wenn die Vorschläge von CEPD heute keine Mehrheit erhalten haben, spiegeln die Ergebnisse einen ersten Schritt zur Verbesserung der Governance von DocMorris wider: Die Aktionäre haben sich für eine Erneuerung des Verwaltungsrats entschieden. Als grösste Aktionärin wird CEPD die Entwicklung des Unternehmens weiterhin aktiv verfolgen», hiess es in der Stellungnahme.
An der GV hatte CEPD den Machtkampf mit DocMorris verloren. Die Aktionäre bestätigten sämtliche vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten. Auch Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli wurde im Amt bestätigt. Unterstützung hatte der Verwaltungsrat im Vorfeld unter anderem vom Aktionär Sterling und vom Stimmrechtsberater ISS erhalten.
(AWP)