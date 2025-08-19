Solange DocMorris jedoch keine deutlich klaren Fortschritte bei der Neukundenakquise und damit beim Umsatzwachstum im Rx-Bereich vorweisen könne, rät die ZKB zur Vorsicht. Zusammengefasst bedeutet dies soviel wie: Gelingt es DocMorris trotz der zusätzlich verfügbaren Mittel nicht, genügend Neukunden zu gewinnen, wird es für das Unternehmen eng - ein «Make-or-Break»-Punkt also.