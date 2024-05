Daniel Wüest kommt von Arbonia, wo er das Amt des CFO die letzten fünf Jahr innehatte. Der Bauzulieferer will sich neu aufstellen. Wüest wird damit Nachfolger von DocMorris-Urgestein Marcel Ziwica, der sich nach 23 Jahren im Unternehmen beruflich neu orientieren will, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Die Stabsübergabe erfolgt per 1. Oktober 2023.