Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung an der Schweizer Börse SIX werde für den 22. Mai erwartet. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung beträgt der Nennwert des Aktienkapitals von DocMorris 510'178,83 Franken, eingeteilt in 51'017'883 Namenaktien, wie es weiter hiess.