Man habe eine entsprechende Option ausgeübt, teilte die Onlineapotheke am Montag nach Börsenschluss mit. Bei dem mit 6,875 Prozent verzinsten Papier seien noch Anleihen im Gesamtnominalwert von rund 8 Millionen Franken ausstehend, hiess es weiter. Das sei deutlich weniger als 15 Prozent des ursprünglich ausgegebenen Gesamtwertes von knapp 95 Millionen, womit die Bedingung zur Ausübung der Rückkaufoption erfüllt sei.