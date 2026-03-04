Getragen wurde die Entwicklung vor allem vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx), dessen Erlöse erstmals die Marke ‌von einer Milliarde Euro überschritten. «Wir bauen Jahr für Jahr die Basis für ein wachstumsstarkes und profitableres Geschäft weiter aus», sagte Firmenchef Olaf Heinrich. «2025 haben ​wir den Abstand zu anderen Online-Wettbewerbern weiter ausgebaut.» Insbesondere ​in Deutschland verdoppelte sich der Umsatz ​mit rezeptpflichtigen Arzneien auf 503 Millionen Euro. Das Wachstum im Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) ‌verlangsamte sich hingegen im Jahresverlauf, was das Unternehmen auch auf ein verhaltenes Marktumfeld zurückführte. Die Zahl der aktiven Kunden stieg konzernweit um 1,4 Millionen ​auf ​13,9 Millionen.