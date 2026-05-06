In den ersten drei Monaten legte der Gradmesser für die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zu. Der operative Gewinn zog um 58 Prozent auf 14,4 Millionen Euro an, wie das Unternehmen bei der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen am Mittwoch bekanntgab.