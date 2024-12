Die Aktien der Shop-Apotheke-Betreiberin Redcare Pharmacy und von DocMorris brachen in Reaktion auf die Pläne von dm ein. Die Papiere von Redcare fielen in der Spitze um 9,1 Prozent und von DocMorris um bis zu 14,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht des «Handelsblatts», wonach dm in den Apothekenmarkt einsteigen will.