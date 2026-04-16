Der Umsatz von DocMorris stieg im ersten Quartal um 11,7 Prozent auf 303,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Treiber war das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx), das um gut 30 Prozent zulegte. Zugleich machte DocMorris Fortschritte auf dem Weg in die Gewinnzone: Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) schrumpfte auf 6,3 Millionen Franken von 16,1 Millionen vor Jahresfrist.
Die Geschäftsleitung bekräftigte, im laufenden Jahr beim bereinigten Ebitda die Gewinnschwelle zu erreichen. Konzernchef Walter Hess sprach von einer starken Umsatzdynamik, die sich seit März nochmals beschleunigt habe. Die Zahl der aktiven Kunden stieg zudem binnen Jahresfrist um eine Million auf 12,6 Millionen.