Der Umsatz von DocMorris stieg im ersten Quartal um 11,7 ‌Prozent auf 303,8 ‌Millionen Franken, wie das ​Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Treiber war das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx), das um gut 30 Prozent zulegte. Zugleich ‌machte DocMorris Fortschritte auf dem Weg in die Gewinnzone: Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) ​schrumpfte auf 6,3 Millionen ​Franken von 16,1 ​Millionen vor Jahresfrist.