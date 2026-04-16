Letztere bestehen aus der Telemedizin-Plattform TeleClinic, dem Werbegeschäft mit Pharmaherstellern (Retail Media) sowie dem Marktplatz für externe Anbieter von Gesundheitsprodukten und -services. Sie machen zwar noch einen kleinen Umsatzanteil aus, wuchsen aber im ersten Quartal mit einem Plus von gut 63 Prozent in Lokalwährungen besonders stark. Zudem gelten sie als vergleichsweise margenstark.