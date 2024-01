Potenzial für zeitnahe Ernüchterung

Das Vorankommen des elektronischen Rezepts eRx (machen aktuell zwischen 60-70 aller Rezepte Rx aus) in Deutschland bleibt essenziell für den Investment Case von DocMorris, so die Analysten der ZKB. “Neben den Implementierungsfortschritten des eRx bleibt die Frage, wie viel dieser eRx zukünftig online bei Versandapotheken wie DocMorris eingelöst werden.” Die ZKB geht in ihrem Basisszenario davon aus, dass ab 2025 das eRx in Deutschland das Papierrezept grösste teils ablösen wird.