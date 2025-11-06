Die Online-Apotheke DocMorris hat den Start des Rückkaufangebots für ihre ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit im September 2026 bekanntgegeben. Neu sind dabei die konkreten Fristen und der Beginn der Angebotsphase.
Das Angebot läuft ab sofort und endet am 12. November 2025 um 16.00 Uhr. Die Abwicklung ist für den 17. November vorgesehen, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Der Angebotspreis beträgt - wie bereits zuvor angekündigt - 1035 Franken pro Anleihe, entsprechend 103,5 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Die Transaktion wurde bereits im Oktober angekündigt und steht im Zusammenhang mit der kürzlich abgeschlossenen Emission einer neuen Wandelanleihe über 49,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2028. Die Emission dient der Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der ausstehenden Wandelanleihe über 87,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2026.
(AWP)