Das Angebot läuft ab sofort und endet am 12. November 2025 um 16.00 Uhr. Die Abwicklung ist für den 17. November vorgesehen, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Der Angebotspreis beträgt - wie bereits zuvor angekündigt - 1035 Franken pro Anleihe, entsprechend 103,5 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen.