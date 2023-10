Bis zur Einlösung vergehen immer einige Tage. «Wir haben uns nun erneut die Daten von Gematik zu den eingelösten eRx angeschaut. Aktuell werden im Wochendurchschnitt knapp 60’000 eRx eingelöst, was weiterhin nur etwa 4.3 Prozent aller in Deutschland ausgestellten Rezepte entspricht. Immerhin ist Tendenz jedoch zunehmend,» so der ZKB-Analyst Gian Marco Werro.