E-Rezepte nehmen Fahrt aus

Fortschritte erzielte Doc Morris im Geschäft mit den E-Rezepten, die per Anfang 2024 in Deutschland für die Arztpraxen verpflichtend eingeführt worden waren. So habe sich das Wachstum im RX-Geschäft vor allem im vierten Quartal deutlich beschleunigt und der Umsatz sei im Schlussquartal um fast 17 Prozent auf 53 Millionen gestiegen, heisst es weiter. Zudem habe sich die Zahl der Neukunden im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht.