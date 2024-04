Dementsprechend würden die provisorischen Zuteilungen an institutionelle Investoren, die vor zwei Wochen am Bookbuilding teilgenommen hätten, anteilig reduziert. So wurden Anleihen im Gesamtbetrag von 163,2 Millionen Franken an institutionellen Anleger und solche im Gesamtbetrag von 36,8 Millionen Franken an Aktionäre zugeteilt.