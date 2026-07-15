Die Sparte Digital ‌Services legte um 80 Prozent zu. «Unsere Umsatzdynamik hat im zweiten Quartal ​2026 nochmals spürbar an Fahrt aufgenommen», ​erklärte Firmenchef ​Walter Hess. Mit dieser Entwicklung sei das Unternehmen ‌auf Kurs, im laufenden Jahr die Gewinnschwelle auf der Stufe des Betriebsergebnisses (Ebitda) ​zu ​erreichen, ergänzte Finanzchef Daniel ⁠Wüest. Eine aktualisierte ​Prognose für das ⁠Gesamtjahr will DocMorris am 19. August ‌veröffentlichen.