Die Zahl der aktiven Kunden sei auf 10,6 Millionen von 10,3 Millionen gestiegen. «Die Zahlen der ersten neun Monate bestätigen unseren Wachstumspfad: Wir haben sowohl Umsatz als auch Kundenbasis deutlich gesteigert und sind auf Kurs, um die Jahresziele 2025 zu erreichen», erklärte Finanzvorstand Daniel Wüest. «DocMorris ist erfreulich in das traditionell stärkste vierte Quartal gestartet», fügte er hinzu.