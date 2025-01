In seinem Update schreibt er, dass DocMorris derzeit Mühe habe, beim Wachstum mit dem E-Rezept in Deutschland mit dem Konkurrenten Redcare mitzuhalten. Dies führe in Kombination mit der angespannten Bilanz und höheren Marketingausgaben zu Diskussionen. Er geht davon aus, dass die Erholung des Aktienkurses erst im Anschluss an eine Kapitalerhöhung über 150 bis 200 Millionen Franken einsetze, so der Experte weiter. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 227 Millionen Franken entspricht dies fast einer Verdoppelung des Kapitals.