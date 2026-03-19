Der Umsatz kletterte dagegen um 10,6 Prozent auf 1,13 Milliarden Franken. Um die Kosten zu senken, kündigte DocMorris ‌die Schliessung seines Logistikstandort in Ludwigshafen für Ende Juni an. Die dortigen Aufgaben sollen künftig ​im hochautomatisierten Lager im niederländischen ​Heerlen erledigt werden. Von der ​Schliessung seien rund 100 Mitarbeiter betroffen, denen Abfindungen ‌angeboten werden sollen.