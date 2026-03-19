Die Online-Apotheke DocMorris hat ihren Verlust im abgelaufenen Jahr trotz zweistelliger Umsatzzuwächse ausgeweitet. Unter dem Strich stand 2025 ein Fehlbetrag von 134,4 Millionen Franken nach einem Minus von 97,3 Millionen im Vorjahr, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Der Umsatz kletterte dagegen um 10,6 Prozent auf 1,13 Milliarden Franken. Um die Kosten zu senken, kündigte DocMorris die Schliessung seines Logistikstandort in Ludwigshafen für Ende Juni an. Die dortigen Aufgaben sollen künftig im hochautomatisierten Lager im niederländischen Heerlen erledigt werden. Von der Schliessung seien rund 100 Mitarbeiter betroffen, denen Abfindungen angeboten werden sollen.
DocMorris das Ziel bekräftigte, im laufenden Jahr beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) die Gewinnschwelle zu erreichen, wurde die Prognose für die fernere Zukunft gesenkt: Mittelfristig peilt der Konzern nur noch ein jährliches Umsatzwachstum von rund 15 Prozent an, nachdem zuvor 20 Prozent in Aussicht gestellt worden waren.
(Reuters)