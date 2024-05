Die zu 2,75 Prozent verzinste Wandelanleihe mit Fälligkeit 31. März 2025 soll nun per 25. Juni 2024 zum Nennwert plus Zinsen zurückgezahlt werden, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Die Rückzahlung erfolge nach Erfüllung der dazu notwendigen Bedingung, dass weniger als 15 Prozent des Gesamtbetrags noch ausstehend sind.