Auf Gruppenebene weist DocMorris einen Umsatz für die ersten drei Monate in Höhe von 296,5 Millionen Franken aus, ein Plus von 13,0 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. In Lokalwährungen fiel der Anstieg mit 13,5 Prozent ähnlich hoch aus.