Laut EFG liegt der Hauptgrund der Dollarabwertung in der abnehmenden Glaubwürdigkeit der USA als verlässlicher Partner. Nicht nur im Handel, sondern auch in anderen Bereichen wie der Verteidigung und im Hinblick auf die Unterstützung der internationalen Ordnung. Die Bank schreibt in einem Bericht: «Die Beziehung zwischen dem Zinsgefälle in den USA und der Eurozone und dem Euro-Dollar-Wechselkurs scheint sich in den letzten Monaten aufgelöst zu haben.»