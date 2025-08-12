US-Präsident Donald Trumps Vorstoss, die globale Wirtschaftsordnung zugunsten der USA neu zu gestalten, erschüttert eine der Grundlagen der Nachkriegsvorherrschaft der USA: die unangefochtene Rolle des Dollars als Weltreservewährung.
Dieser Status zeigt sich darin, dass die US-Währung bei etwa neun von zehn Devisentransaktionen und etwa der Hälfte des gesamten weltweiten Warenhandels verwendet wird und fast 60Prozent der Währungsreserven der Regierungen weltweit ausmacht. Diese Dominanz hilft Washington, seine hohen Haushaltsdefizite zu finanzieren, und den US-Verbrauchern, mehr auszugeben, als sie verdienen — alles finanziert durch ausländische Investoren, die begierig darauf sind, Vermögenswerte zu erwerben, die mit dem Motto In God We Trust versehen sind.
Doch das Vertrauen in den Dollar schwindet. Im Jahr 2022 lösten die Beschränkungen der Biden-Regierung für den Zugang Russlands zum Dollar nach dem Einmarsch in die Ukraine eine erste Diversifizierungswelle aus. Wenn die USA die elftgrösste Volkswirtschaft der Welt, die so tief in den globalen Ölmärkten verankert ist, ausgrenzen können, ist dann noch jemand sicher? Die grosse Inflation und die sich seitdem rapide verschlechternde Haushaltslage haben die Zweifel an der wirtschaftlichen Sonderstellung der USA weiter verstärkt. Und zuletzt löste die planlose Einführung und Rücknahme von Trumps Zollkampagne im April eine seltene Schwächung sowohl des Dollarwerts als auch der US-Staatsanleihen aus. Der US-Dollar-Index fiel in den ersten sechs Monaten des Jahres um mehr als 10 Prozent und verzeichnete damit das schlechteste Halbjahresergebnis seit 1973.
Wie ein entfesselter Geist lässt sich die Sell America-Rhetorik nur schwer wieder einfangen. Banken und Broker verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Währungsprodukten, die den Dollar umgehen, und einige der reichsten Familien Asiens reduzieren ihr Engagement in US-Vermögenswerten mit der Begründung, Trumps Zölle hätten das Land viel weniger berechenbar gemacht. Geopolitische Rivalen innerhalb der BRICS - einer losen Gruppe grosser Volkswirtschaften unter der Führung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - setzen ihren langjährigen Vorstoss für ein neues grenzüberschreitendes Zahlungssystem fort. Selbst langjährige Verbündete wie Europa sehen eine Chance, die Dominanz des Dollars zu untergraben.
Fehlende Konkurrenz
Nicht alle sind so pessimistisch. Jamie Dimon von JPMorgan sagte im Mai, dass die USA nach wie vor die «wohlhabendste und innovativste Nation der Welt» seien und er sich keine Sorgen über kurzfristige Schwankungen des Dollars mache. Finanzminister Scott Bessent hat versucht, Investoren davon zu überzeugen, dass die Politik des starken Dollars weiterhin Bestand habe, und sein Chef hat jedem, der es wagt, sie in Frage zu stellen, mit 100-prozentigen Zöllen gedroht. Doch trotz aller harten Worte ist die Realität, dass die grösste relative Stärke des Greenback tatsächlich darin besteht, dass es keinen einzigen Herausforderer für seine Spitzenposition in der globalen Währungsordnung gibt.
Es ist die Rede von einem «globalen Euro-Moment», in dem die europäische Gemeinschaftswährung eine grössere Rolle spielen wird, aber die Geschichte hat gezeigt, dass die Eurozone Schwierigkeiten hat, sich synchron zu bewegen, und dass ihre Institutionen zu fragmentiert sind, um Märkte zu schaffen, die tief genug sind, um mit denen der USA zu konkurrieren. Der Gouverneur der chinesischen Zentralbank preist die Währung seines Landes als Alternative für diejenigen an, die vom Dollar wegkommen wollen, aber es ist schwer vorstellbar, wie dies angenommen werden soll, solange Kapitalverkehrskontrollen den freien Fluss von Vermögenswerten über die chinesischen Grenzen hinweg behindern.
Zentralbanken und Investoren haben sich auf Gold - den ultimativen sicheren Hafen - gestürzt, aber Gold ist schwer zu lagern, bietet keine Rendite und lässt sich nicht so einfach für den Handel oder für Finanztransaktionen nutzen wie der Dollar. Die Spekulationen über einen Ersatz für den Dollar reichen bis zu Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten, obwohl ausser El Salvador (das die Kryptowährung 2021 als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat) nur wenige bereit sind, auf etwas umzusteigen, hinter dem keine Regierung steht. Andere Finanzinnovationen wie Stablecoins - digitale Token, die traditionelles Bargeld ersetzen sollen - könnten die Vorherrschaft des Dollars eher festigen als verdrängen, da ihr Wert an den Greenback gekoppelt ist.
Da sich keine tragfähige Alternative zum US-Dollar als Weltwährung abzeichnet, ist eine Entwicklung hin zu einer Multiwährungswelt wahrscheinlicher. Der Dollar würde zwar weiterhin dominieren, aber andere Währungen würden eine grössere Rolle spielen. Auch wenn dies vielleicht nicht so revolutionär ist wie ein vollständiger Zusammenbruch der globalen Währungsordnung, den einige Dollar-Pessimisten prophezeien, hätte der daraus resultierende Währungswettbewerb dennoch tiefgreifende Auswirkungen auf die harte und weiche geopolitische Macht der USA. Tatsächlich ist niemand wirklich bereit für die praktischen Folgen eines Währungswettbewerbs — vor allem nicht die Amerikaner.
Die USA müssten einige Vorteile des starken Dollars aufgeben, darunter vor allem niedrigere Zinsen, da weniger ausländische Investoren auf Dollar lautende Anleihen kaufen würden. Barry Eichengreen, Ökonom an der University of California in Berkeley, der sich intensiv mit dem Dollar beschäftigt hat, hat berechnet, dass in einem Szenario, in dem sich die USA aus der Weltpolitik zurückziehen, der Anteil des Dollars an den Reserven der Länder, die auf seine Sicherheit angewiesen sind, um etwa 30 Prozentpunkte sinken könnte. Die langfristigen US-Zinsen könnten seiner Schätzung nach um bis zu 0,8 Prozentpunkte steigen.
US-Banken müssten dann mehr für die Beschaffung von Geld zahlen und höhere Hypothekenzinsen verlangen. Höhere Hypothekenzinsen bremsen in der Regel die Konjunktur, da den Verbrauchern weniger Geld für Urlaub, Renovierungen und Ähnliches bleibt. Und obwohl ein schwächerer Wechselkurs gut für den Ausgleich des Handelsdefizits sein kann, da amerikanische Exporte billiger und wettbewerbsfähiger werden und die Ausgaben für teurere Importe zurückgehen, ist dies für das Vermögen der privaten Haushalte nicht gerade vorteilhaft.
Auch die US-Regierung würde die Auswirkungen zu spüren bekommen. Sie finanziert ihr jährliches Haushaltsdefizit von knapp 2 Billionen Dollar durch Staatsanleihen. In einer Welt, in der auf Euro oder Yen lautende Vermögenswerte stärker um die Gunst der Anleger buhlen, müssten die Zinsen für die US-Regierung steigen. Tatsächlich gibt es bereits Anzeichen dafür: Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen haben sich seit Anfang 2022 mehr als verdoppelt und lagen im Mai zeitweise bei über 5 Prozent. Das bedeutet, dass Amerika mehr für neue Kredite zahlen muss und auch mehr für die Prolongation seiner bestehenden Schulden. Nach einigen Berechnungen sind die jährlichen Zahlungen für die US-Staatsschulden mittlerweile höher als die Ausgaben des Landes für die Verteidigung.
Zwischen Waffen oder Butter
Der globalisierte Dollar hat die Gesetzgeber in Washington lange davor bewahrt, sich zwischen Waffen oder Butter - oder Steuersenkungen - entscheiden zu müssen. Und selbst wenn die Zweifel am Dollar angesichts des wachsenden Haushaltsdefizits zunehmen, sind die Abgeordneten immer noch nicht bereit, den Gürtel enger zu schnallen. Elon Musk versprach Einsparungen in Höhe von 1 Billion Dollar durch das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE); bisher wurden jedoch nur knapp 200 Milliarden Dollar eingespart. Unterdessen wird Trumps wichtigster gesetzgeberischer Erfolg, die One Big Beautiful Bill, das Haushaltsdefizit in den nächsten zehn Jahren um bis zu 3 Billionen Dollar erhöhen, wie das Congressional Budget Office schätzt. In einer Welt, in der sich Investoren zunehmend vom Greenback abwenden, könnten die Märkte jedoch letztendlich schmerzhafte Kompromisse zur Reduzierung des Defizits erzwingen — was bedeutet, dass soziale Sicherheitsnetze und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die seit langem Innovationen im privaten Sektor in Bereichen wie Big Tech und Big Pharma vorangetrieben haben, eingeschränkt werden müssen.
Ein weniger hegemonialer Dollar würde die geopolitische Macht der USA beeinträchtigen. Mit einer schwächeren Währung würde die Aufrechterhaltung der Militärstützpunkte im Ausland teurer werden. Mit einem geringeren Einsatz des Dollars in globalen Transaktionen würden Wirtschaftssanktionen weniger Wirkung zeigen. Und die Überwachung des Finanzsystems hinsichtlich krimineller Aktivitäten wie der Finanzierung terroristischer Unternehmungen oder der Geldwäsche würde schwieriger, da Geldflüsse ausserhalb des Dollar-Netzwerks für US-Behörden nicht sichtbar wären.
«Wir wissen nicht zu schätzen, wie gut wir es haben», sagt Josh Lipsky, Senior Director des GeoEconomics Center am Atlantic Council in Washington und ehemaliger Berater des Internationalen Währungsfonds. «Der Besitz der Reservewährung bedeutet günstigere Kredite für die Amerikaner und die Bundesregierung, es bedeutet mehr Transparenz im Finanzsystem für die US-Politik, um eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die mit den aussenpolitischen Zielen der USA im Einklang steht. Das ist es, was auf dem Spiel steht.»
Die US-Finanzminister, Hüter des Dollars und der amerikanischen Währungspolitik, haben lange Zeit betont, dass es Aufgabe der Nation selbst sei, den Schatz, den die Reservewährung darstellt, zu schützen. Ob Robert Rubin, Hank Paulson oder Janet Yellen - diese Politiker haben immer wieder betont, dass eine starke Wirtschaft, gestützt durch unabhängige Institutionen und Rechtsstaatlichkeit, den Status des Dollars sichern werde. Die Trump-Regierung sendet jedoch gemischte Signale. Bessent hält sich weitgehend an das Drehbuch seiner Vorgänger, aber Stephen Miran, Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums des Weissen Hauses und Trumps jüngste Wahl für das Amt des Gouverneurs der Federal Reserve, hat den Status des Dollars als «Last» bezeichnet.
Trumps Bemühungen, die Exekutivgewalt auf unabhängige Stellen wie Regulierungsbehörden und sogar die Federal Reserve auszudehnen, seine ständigen Angriffe auf die Gerichte und die Missachtung der Rekordverschuldung des Bundes durch Washington verstärken den Gegenwind für den Dollar. Vertrauen ist der Grundpfeiler für die Wahl des Dollars als Weltleitwährung, und Trump untergräbt diese Glaubwürdigkeit. «Zum ersten Mal könnte der zukünftige Status des Dollars davon abhängen, wie sich andere Währungen entwickeln», sagt Lipsky. «Und diese werden sich schneller entwickeln, wenn die Menschen sie nachfragen - das ist die Lehre des Kapitalismus.»
Die Weltwirtschaft ist heute stärker finanzialisiert und verflochten als vor etwa 80 Jahren, als sich die globale Währungsmacht verschob und der Dollar das britische Pfund verdrängte. Tatsächlich hat der Dollar schon einmal eine Krise überstanden. Präsident Richard Nixon gab 1971 einseitig die Goldbindung auf und führte einen Importzoll von 10 Prozent ein, nachdem Länder wie Frankreich versuchten, Dollar gegen Gold zu tauschen, was das nach dem Zweiten Weltkrieg in Bretton Woods vereinbarte Währungssystem bedrohte. Die von den USA ausgelöste globale Finanzkrise zu Beginn der 2000er Jahre warf insbesondere in China die Frage auf, ob die USA ihrer Rolle als Eckpfeiler der globalen Währungsordnung noch gerecht würden.
Instabilität wegen Multiwährungssystem?
Zwar wurden in früheren Epochen verschiedene Währungen verwendet, diese waren jedoch in der Regel an Gold oder Silber gekoppelt. Es gab noch nie eine Zeit, in der mehrere Fiat-Währungen um die Vorherrschaft konkurrierten. Diese Tatsache macht manche Menschen nervös, wenn sie an die Zukunft denken. Eine Ära mit mehreren Währungen könnte zu Instabilität führen, da Investoren bei Verschlechterung der Finanzlage von einer Währung zur anderen fliehen würden. Dies würde die Herausforderungen für Unternehmen, die sich bereits mit der Neuausrichtung ihrer Lieferketten in einer Zeit steigender Zölle auseinandersetzen müssen, noch verschärfen.
Finanzminister Bessent widerspricht den Dollar-Skeptikern: «Seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Untergang des Dollars als Reservewährung vorhergesagt», sagte er am 3. Juli auf Bloomberg TV. «Wieder einmal werden die Skeptiker Unrecht behalten.» Und er hat Recht: Der US-Dollar wird weder aus den Reserven der Zentralbanken verschwinden noch als globales Finanzmittel an Bedeutung verlieren. Aber er wird in einer multipolaren Welt mehr Konkurrenz bekommen. Und das wird unvorhersehbare Auswirkungen im In- und Ausland haben.
