Zwischen Waffen oder Butter

Der globalisierte Dollar hat die Gesetzgeber in Washington lange davor bewahrt, sich zwischen Waffen oder Butter - oder Steuersenkungen - entscheiden zu müssen. Und selbst wenn die Zweifel am Dollar angesichts des wachsenden Haushaltsdefizits zunehmen, sind die Abgeordneten immer noch nicht bereit, den Gürtel enger zu schnallen. Elon Musk versprach Einsparungen in Höhe von 1 Billion Dollar durch das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE); bisher wurden jedoch nur knapp 200 Milliarden Dollar eingespart. Unterdessen wird Trumps wichtigster gesetzgeberischer Erfolg, die One Big Beautiful Bill, das Haushaltsdefizit in den nächsten zehn Jahren um bis zu 3 Billionen Dollar erhöhen, wie das Congressional Budget Office schätzt. In einer Welt, in der sich Investoren zunehmend vom Greenback abwenden, könnten die Märkte jedoch letztendlich schmerzhafte Kompromisse zur Reduzierung des Defizits erzwingen — was bedeutet, dass soziale Sicherheitsnetze und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die seit langem Innovationen im privaten Sektor in Bereichen wie Big Tech und Big Pharma vorangetrieben haben, eingeschränkt werden müssen.