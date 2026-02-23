Der Dollar geht aktuell zu 0,7732 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert. Auch zum Euro hat er Boden gut gemacht. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1805 nach 1,1831 am frühen Morgen. Der Euro hat sich zum Franken bei einem Stand von 0,9128 Franken kaum bewegt.