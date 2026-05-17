Wie aus den Offenlegungen seiner Finanzen hervorgeht, belief sich der Wert der Geschäfte von Donald Trump auf mehrere zehn Millionen Dollar oder möglicherweise mehr. Die Transaktionen, die in mehr als 100 Seiten umfassenden Dokumenten beim US Office of Government Ethics aufgeführt sind, nennen Käufe und Verkäufe nur in breiten Wertspannen. Im ersten Quartal kaufte der Präsident den Unterlagen zufolge Beteiligungen im Wert von jeweils bis zu 5 Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) an Unternehmen wie Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing und Costco. Die Dokumente wurden am Donnerstag veröffentlicht.