China-Hoffnungen stützen

Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Abkehr der Null-Covid-Politik in der Volksrepublik im März hindeuteten, linderten die Ängste der Investoren vor einem Konjunktureinbruch im Reich der Mitte. In Europa hatten die Börsen deswegen kräftig zugelegt. In den USA notierte Aktien chinesischer Unternehmen, darunter Alibaba, JD.com und Baidu, zogen ebenfalls zwischen sieben und fast zehn Prozent an.