Die Aktien von Dormakaba gaben nach einem starken Start innerhalb kurzer Zeit einen Grossteil der anfänglichen Kursgewinne wieder ab und schwankten im weiteren Verlauf mit hoher Volatilität im leicht positiven Bereich. Auslöser der Bewegung war eine Hochstufung von «Neutral» auf «Outperform» durch ODDO BHF. Nachdem die Titel zum Handelsauftakt um rund 5,5 Prozent auf 55,40 Franken gestiegen waren, fielen sie zunächst auf etwas über den Schlusskurs des Vortags zurück, um anschliessend erneut anzuziehen.