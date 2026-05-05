Die Aktien von Dormakaba gaben nach einem starken Start innerhalb kurzer Zeit einen Grossteil der anfänglichen Kursgewinne wieder ab und schwankten im weiteren Verlauf mit hoher Volatilität im leicht positiven Bereich. Auslöser der Bewegung war eine Hochstufung von «Neutral» auf «Outperform» durch ODDO BHF. Nachdem die Titel zum Handelsauftakt um rund 5,5 Prozent auf 55,40 Franken gestiegen waren, fielen sie zunächst auf etwas über den Schlusskurs des Vortags zurück, um anschliessend erneut anzuziehen.
Im Rating-Update attestiert die Expertin der Research-Boutique dem Schliesstechnikkonzern zwar ein schwaches erstes Halbjahr 2025/2026, allerdings zeichne sich langsam eine Erholung ab und der Wachstumsfokus dürfte sich auszahlen. Mittelfristig sollte die adjustierte EBIT-Marge auf rund 15 Prozent steigen und sich damit dem Niveau des Rivalen Assa Abloy annähern.
Nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen zwölf Monate erachtet die Analystin die aktuelle Bewertung als attraktiv. Tatsächlich haben die Dormakaba-Aktien seit August 2025 knapp 30 Prozent an Wert eingebüsst und damit deutlich schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt.
Auf Basis der diesjährigen Ergebnisse werden die Titel des Schliesssystemherstellers mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,6 bewertet, für das kommende Jahr liegt dieses bei 15,5. Der langfristige Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre beträgt rund 19,6, womit die Bewertung aktuell deutlich unter dem historischen Mittel liegt. Zuletzt waren die Aktien im Sommer 2023 so tief bewertet.
Insgesamt überwiegen bei Dormakaba die positiven Einschätzungen. Sechs Analystinnen und Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden zwölf Monate wird rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau bei 75,90 Franken gesehen. ODDO BHF bleibt trotz der Hochstufung vergleichsweise vorsichtig und nennt mit 65 Franken das konservativste Kursziel im Analystenkreis.
(cash/AWP)