Die Experten der ZKB betonen derweil das insgesamt anspruchsvollere und volatile wirtschaftliche Umfeld aber auch eine «eher hohe» Vorjahresbasis. Immerhin habe die adjustierte EBITDA-Marge dank erfolgreicher Umsetzung des Transformationsprogramms den Konsens nur ganz knapp verfehlt, so Experte Martin Hüsler. Um die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, brauche es nun aber noch weitere Effizienzfortschritte.