Der Schliesstechnikkonzern liefert an American Airlines 18 Boarding-Gates für den Flughafen Dallas Fort Worth, wie die grösste US-Fluggesellschaft am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.
Der Auftrag von American Airlines soll für das Schweizer Unternehmen zum Türöffner bei Fluggesellschaften in den USA werden. Während in Europa solche automatischen Schleusen an den Abfluggates der Flughäfen gang und gäbe sind, ist das in den USA anders.
Dort seien solche Boarding-Gates, an denen die Passagiere ihren Durchlass mit dem Scannen ihrer Boardingkarte erhalten, noch viel weniger verbreitet, sagte der Dormakaba-Verantwortliche für das Geschäft mit Fluggesellschaften und Flughäfen, Lars Rosenberger, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.
In den USA werde der Boarding-Prozess zum allergrössten Teil vom Personal durchgeführt. Das soll sich nun ändern.
Grosses Potenzial
Die 18 Boarding-Gates am Flughafen Dallas sollen im Juni installiert werden. Der Auftrag hat eine Grössenordnung von 400'000 bis 600'000 Euro, wie Rosenberger sagte.
Aber das Potenzial sei enorm. Denn American Airlines habe neben Dallas noch weitere Grossflughäfen als Drehkreuze wie beispielsweise JFK in New York, Chicago, Miami, Phoenix, Philadelphia, Washington oder Los Angeles. American Airlines plane, solche elektronischen Boarding-Gates mit der Zeit auch an weiteren Hubs einzuführen, schrieb die US-Fluggesellschaft.
Das biete ein Potenzial von mehreren hundert Boarding-Gates, sagte Rosenberger: «Wir gehen davon aus, dass weitere Schritte gegen Ende Jahr erfolgen.»
Dormakaba hofft, dass sich das Beispiel von Europa wiederholt. Dort habe man solche Boarding-Gates an die grossen Fluggesellschaften wie Lufthansa, British Airways oder Air France geliefert und die kleineren Airlines seien dann gefolgt. Die zehn grössten Flughäfen in Europa seien in Dormakaba-Hand, sagte Rosenberger.
(AWP)