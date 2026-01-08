Das Auftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Bereich in Franken. Darüber hinaus hat Dormakaba alle sicherheitsrelevanten Übergänge im gesamten Terminal 3 von Frankfurt mit Sicherheitstüren ausgestattet. Insgesamt bezeichnet das Unternehmen die Auftragslage im Flughafenbereich im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 als «stark».