Das Rating spiegelt laut S&P die breite Produktpalette sowie die starke geografische und Absatzmarktdiversität des Unternehmens wider, wie Dormakaba am Montag mitteilte. Zudem habe der Schlüsselkonzern seine Rentabilität durch Kosteneffizienzmassnahmen verbessert und die Kreditkennzahlen im vergangenen Jahr deutlich gestärkt.