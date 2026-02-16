Die Ratingagentur S&P vergab ein langfristiges Emittentenrating von «BBB» mit stabilem Ausblick an den Schliesstechnikkonzern Dormakaba.
Das Rating spiegelt laut S&P die breite Produktpalette sowie die starke geografische und Absatzmarktdiversität des Unternehmens wider, wie Dormakaba am Montag mitteilte. Zudem habe der Schlüsselkonzern seine Rentabilität durch Kosteneffizienzmassnahmen verbessert und die Kreditkennzahlen im vergangenen Jahr deutlich gestärkt.
Dormakaba will weiterhin eine konservative Fremdkapitalquote, kontrolliertes Wachstum und eine ausgewogene Kapitalallokation verfolgen. Aussagen zu den Finanzzielen für das laufende Jahr wurden in der Mitteilung nicht gemacht.
(AWP)