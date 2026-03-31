In Norwegen hat die regionale Gesundheitsbehörde Südost-Norwegen dem Schweizer Schliesstechnikkonzern einen Auftrag für mehr als 5500 Türen erteilt, wie es in einer Mitteilung von Dormakaba vom Dienstag heisst. In Deutschland hat das Unternehmen einen Auftrag von der M&I-Klinikgruppe Enzensberg für mehr als 4500 Türen erhalten.