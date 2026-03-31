In Norwegen hat die regionale Gesundheitsbehörde Südost-Norwegen dem Schweizer Schliesstechnikkonzern einen Auftrag für mehr als 5500 Türen erteilt, wie es in einer Mitteilung von Dormakaba vom Dienstag heisst. In Deutschland hat das Unternehmen einen Auftrag von der M&I-Klinikgruppe Enzensberg für mehr als 4500 Türen erhalten.
In den USA ist Dormakaba schliesslich strategische Partnerschaften mit zwei «grossen Organisationen im Gesundheitswesen» in New York eingegangen. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem die Wartung und Modernisierung von Eingangssystemen.
(AWP)