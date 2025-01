Diese umfasst neu nicht mehr nur den Geschäftsbereich Flughäfen, sondern den gesamten Bereich der kritischen Infrastrukturen. Die Partner hätten gemeinsam eine neue automatisierte Lösung für Personenkontrollen entwickelt, teilte Dormakaba am Montag mit. Diese werde derzeit in den USA, Singapur und den Niederlanden und voraussichtlich bald am Flughafen München getestet.