Dormakaba hat ein Joint Venture mit dem chinesischen Baubeschlaganbieter Guangdong Kinlong Hardware Products gegründet. Mit der Kooperation will der Schliesstechnikkonzern seine Position im chinesischen Hotelmarkt stärken. Die Vereinbarung mit Kinlong sei am 3. April unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Damit bündelten die beiden Unternehmen ihre Stärken unter der Marke «Biosure». Beide Parteien hätten dabei vereinbart, keine weiteren Details und keine finanziellen Konditionen der Transaktion offenzulegen.