Zudem übernimmt Christian Baur die neu geschaffene Position eines Chief Transformation Officers. Baur erhält damit auch Einsitz in die Geschäftsleitung.In seiner neuen Funktion an der Spitze von Key & Wall Solutions and OEM löst Baur laut einer Mitteilung vom Montag Stefano Zocca ab. Dieser habe sich nach 13 Jahren als Chef der Sparte entschlossen, Dormakaba zu verlassen, heisst es.