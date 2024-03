In diesen Zahlen nicht enthalten sind Kosten, welche die Vergleichbarkeit beeinflussen. So seien aufgrund des laufenden Transformationsprogramms Sonderkosten in Höhe von insgesamt 46,6 Millionen Franken (VJ: 14,0 Mio) verbucht worden, heisst es. Bei den Gewinnzahlen hat der Konzern eine Änderung der Rechnungslegung angewendet, so dass die Vorjahreszahlen revidiert wurden. Unter dem Strich resultierte im ersten Semester ein rund 11 Prozent tieferer Konzerngewinn von 48,5 Millionen Franken.