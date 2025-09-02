Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 zeigt sich der Konzern eine Spur verhaltener. So soll der Umsatz weiterhin um 3 bis 5 Prozent wachsen, während neu eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16 Prozent angestrebt wird (bisher 16-18 Prozent). Zudem peilt Dormakaba eine operative Cashflow-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent an.