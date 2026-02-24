Der Umsatz sank im ersten Semester (per Ende Dezember) um 4,1 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken, wie Dormakaba am Dienstag mitteilte. Ein grosser Belastungfaktor waren negative Währungseffekte. Organisch gelang hingegen ein Wachstum von 2,0 Prozent. Organisch resultierte jedoch ein Plus und auch die Marge wurde etwas gesteigert. Am Jahresausblick hält das Management fest.