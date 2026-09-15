Das Angebot von Alliants umfasst laut der Mitteilung eigene Softwarelösungen für das Gästeerlebnis sowie Managed Services, die Hotels dabei unterstützen, ihre Gäste bereits vor der Anreise, über den Aufenthalt und auch darüber hinaus zu begleiten. So biete Alliants Concierge-Dienste, kontaktloses Einchecken, mobile Zimmerschlüssel, Zahlungsfunktionen, Messaging-Lösungen sowie Agentic AI. Das Unternehmen sei weltweit tätig und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.