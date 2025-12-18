Mit der Übernahme könne Dormakaba das margenstarke Geschäft weiter verbessern, lässt sich Dormakaba-CEO Till Reuter zitieren. Er geht davon aus, dass die Transaktion vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten wird. Und man könne sich für das Wachstum in Sektoren wie Flughäfen und Rechenzentren optimal positionieren.