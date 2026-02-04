Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba baut das Hotelgeschäft in Australien aus und übernimmt dazu das operative Geschäft von Vintech Systems. Die Gesellschaft sei ein führender Anbieter von elektronischen Zutrittslösungen für die Hotellerie in Australien und verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung, teilte Dormakaba am Mittwoch mit.
Mit der Akquisition baue Dormakaba die Präsenz im australischen Kernmarkt weiter aus und erschliesse zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten, hiess es. Die 1996 gegründete Vintech sei dank ihrer Marktpräsenz und ausgeprägten Servicekultur eine ideale Ergänzung in Australien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 42 Mitarbeitende und hat den Sitz in Hornsby im Grossraum Sydney.
Der Abschluss der Transaktion wird laut den Angaben für Anfang Mai 2026 erwartet. Dabei werde Vintech vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten. Weitere finanzielle Details wurden nicht kommuniziert. Die beiden Parteien haben dazu Stillschweigen vereinbart.
(AWP)