So trennt sich Dormakaba von seiner lokal ausgerichteten Lösung für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle in Brasilien.Eine Vereinbarung zum Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft Forponto Informática an Kiza Ltda, ein Unternehmen der RapidoNet Gruppe, sei unterzeichnet worden, teilte Dormakaba am Mittwoch mit. Die Transaktion sei Teil der strategischen Neuausrichtung und der Fokussierung auf das Kerngeschäft. Über den Kaufpreis und weitere finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden.